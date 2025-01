30/1 in Nieuwsuur: De misstanden rond Vlaardings pleegmeisje • 'Reparatieplan jeugdzorg te mager' • Zorgen over voordracht nieuwe FBI-baas

Zorgen over benoeming nieuwe FBI-baas

Donald Trump heeft Kash Patel voorgedragen als nieuwe baas van de FBI. Vandaag verschijnt de vertrouweling van de Amerikaanse president voor een hoorzitting door de Justitie-commissie in de Senaat. Net als Trump is ook Patel uit op wraak. Alle politieke opponenten van Trump zullen het volgens hem moeten ontgelden. Patel beschuldigde de FBI en andere inlichtingendiensten eerder van een complot dat gericht is op Trump en zijn bondgenoten en wil de bezem halen door de FBI. Daarmee is Patel één van de meest controversiële personeelskeuzes van Trump. Want zal hij de FBI gaan gebruiken om Trumps politieke vijanden aan te pakken?