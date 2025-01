30/1 in Nieuwsuur: De misstanden rond Vlaardings pleegmeisje • 'Reparatieplan jeugdzorg te mager' • Zorgen over benoeming nieuwe FBI-baas

Rapport over nalatigheid rond Vlaardings pleegmeisje

Vandaag verschijnt het rapport van de inspecties Gezondheidszorg & Jeugd en Justitie & Veiligheid over alles wat is misgegaan met het 10-jarige meisje dat woonde in een pleeggezin in Vlaardingen. Het meisje werd maandenlang door haar pleegouders mishandeld. Ze werd opgesloten een kooi en uitgehongerd. Niemadn greep in. Pleegzorgorganisatie Enver en de William Schrikker Stichting waren verantwoordelijk voor het meisje dat vorig jaar mei met ernstige verwondingen in het ziekenhuis werd opgenomen. Ze zal voor altijd intensieve zorg nodig hebben.