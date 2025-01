OM eist 30 jaar en tbs tegen Erasmusschutter Fouad L. voor drievoudige moord

Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging tegen Erasmusschutter Fouad L. De 33-jarige voormalige geneeskundestudent heeft bekend dat hij in september 2023 drie mensen heeft gedood in Rotterdam.

De officier van justitie noemde levenslang geen passende eis, omdat er dan geen tbs-behandeling mogelijk is en Fouad L. met levenslang na 25 jaar een herbeoordeling van zijn straf kan krijgen van de minister. De officier sprak zijn waardering uit voor de nabestaanden van de slachtoffers en anderen, die in de rechtszaal de afgelopen dagen gebruikmaakten van hun spreekrecht. Hun slachtofferverklaringen maakten veel indruk.

Erasmus MC

Eind september 2023 kwamen drie mensen om het leven bij twee schietpartijen. De 39-jarige Marlous en haar 14-jarige dochter Romy werden neergeschoten in hun huis in de wijk Delfshaven. Zij woonden naast Fouad L., die een opleiding volgde tot arts.

Kort erna werd in het Erasmus MC de 43-jarige docent Jurgen Damen doodgeschoten. Buiten hield de politie Fouad L. aan. Hij had ook brand gesticht in zijn huis en in het Erasmus MC.

Pieter Baan Centrum

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben bij L. een autistische stoornis vastgesteld die hem zou hebben beïnvloed bij het maken en uitvoeren van zijn plannen. Fouad L. zelf was maandag aan het woord in de rechtbank. Hij vertelde dat het uitvoeren van zijn moordplan was als het uitvoeren van een recept.

"Er moest een script worden afgedraaid, zo simpel was het":