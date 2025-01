Beeldje en kaarsen voor voetgangers die omkwamen bij ongeluk Capelle

In Capelle aan den IJssel zijn kaarsen en een beeldje geplaatst op de plek waar gisteravond twee voetgangers om het leven kwamen na een aanrijding met een auto. Omwonenden zeggen tegen Rijnmond dat de slachtoffers, een 81-jarige vrouw en een man van 80, een echtpaar waren uit een nabijgelegen flat.

De voetgangers werden rond 19.45 uur op de Ketensedijk door een auto geschept. Beiden zijn nog gereanimeerd, maar overleden ter plekke. De bestuurder van de auto, een 18-jarige man uit Capelle aan den IJssel, is aangehouden. De politie gaf eerder al aan dat hij niet onder invloed was.

Vanochtend stonden op de plek van het ongeluk al de eerste steunbetuigingen in de vorm van kaarsen en een beeldje. "Vreselijk, vreselijk", zo beschrijft een omwonende het ongeval aan de omroep. Het echtpaar zou hun vaste route naar huis hebben gelopen naar of vanaf een verenigingsavond van een nabijgelegen kerk. Toen ze de Ketensedijk wilden oversteken, werden ze geschept.

De slachtoffers zouden volgens Rijnmond zijn aangereden door een bezorgauto van een grillroom. Niemand van het restaurant wilde tegen de omroep iets over het ongeval zeggen. De bestuurder zit vast en wordt door de politie gehoord. Het is nog niet bekend of hij van strafbare feiten wordt verdacht. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht.