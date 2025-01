Kalma bij rentree in eredivisie direct tegen oude club Twente: 'Zou goede start zijn'

Na anderhalf jaar bij VfL Wolfsburg in Duitsland is Fenna Kalma komende zaterdag weer terug in de Nederlandse eredivisie. Dan staat haar nieuwe club PSV tegenover haar oude club FC Twente.

Of ze ook direct speelminuten krijgt, is nog maar de vraag, want ze heeft nog maar één training in Eindhoven erop zitten. "Ik moet me hier eerst bewijzen op de training, maar het zou wel een goede start zijn. Twente heeft altijd een speciaal plekje in mijn hart", aldus de 25-jarige spits.

PSV verloor vorige week de koppositie aan Ajax na een 1-1 gelijkspel tegen ADO Den Haag en staat nu tweede. FC Twente klom dankzij een 2-1 zege op FC Utrecht naar de derde plek.

"Dat PSV het goed doet, speelt zeker mee", vertelt Kalma over haar keuze voor de Eindhovense club. "Het is een team met heel veel kwaliteiten, een team dat bij mijn speelstijl past. Ze spelen attractief voetbal. Ik heb een aantal wedstrijden bekeken en daar word ik als spits wel blij van."