Italiaans skidorp overspoeld met dagjesmensen na aanbeveling tiktokker

De reistips van een tiktokker uit Napels hebben iets te succesvol uitgepakt voor het Italiaanse bergdorp Roccaraso. Aanbevelingen van Rita De Crescenzo leidden tot drommen dagjesmensen, waardoor het verkeer vastliep, restaurants en parkeerplaatsen stampvol raakten en er uren moest worden gewacht bij de toiletten.

De Crescenzo was vorig week in Roccaraso en schotelde berichten voor hoe ze met haar geliefde over het mooie sneeuwdek daar dartelde. Het wekte bij haar volgers het verlangen haar achterna te reizen en touroperators uit Napels boden massaal goedkope reisjes aan: voor 20 euro kon je al een dagje sneeuw doen.

Zo ontstond volgens de burgemeester van Roccaraso, op 2 uur rijden van Napels, een colonne van meer dan 250 bussen richting het dorp. Het skioord van 1500 inwoners was totaal niet op voorbereid op die 10.000 onverwachte toeristen.

Gevaarlijke situaties

Het leidde tot grote verkeershinder, waardoor mensen soms drie uur moesten wachten tot ze op hun bestemming waren. Sommige toeristen besloten niet eens de moeite te doen om een officiële parkeerplek op te zoeken en zetten hun auto maar in de berm. Ook de stoeltjesliften waren constant bezet.

De mensenmassa veroorzaakte gevaarlijke situaties op de pistes, waar ineens niet alleen veel meer skiërs waren, maar mensen ook in geïmproviseerde sleeën van de hellingen af gingen. Bovendien werd er in het wilde weg vuur gesticht om warm te blijven of te barbecueën. Dat leverde veel afval op.

"Roccaraso is blij met toeristen en wil graag iedereen ontvangen, maar het moet wel beschaafd en volgens de regels gebeuren", reageerde burgemeester Francesco Di Donato getergd op de toeristenlawine. "We kunnen niet zo overspoeld worden door dagjesmensen. Het is ondoenlijk om elke zondag duizend chemische toiletten neer te zetten."

Leger inzetten

De burgemeester heeft verkeersbeperkingen aangekondigd om een nieuwe invasie te voorkomen. Ook zou hij het liefst het leger inzetten om de toeristenstroom in goede banen te leiden.

De Crescenzo toont zich op sociale media ondertussen weinig schuldbewust. Ze vindt dat het "prachtige dorpje" dankbaar moet zijn dat ze het op de kaart heeft gezet.

Zelf is ze van plan aanstaande zondag weer terug te keren en ze voorspelt dat de mensenmassa die haar dan volgt nog twee keer zo groot zal zijn.