Vanavond laatste speelronde Europa League: FC Twente kan hulp van AZ goed gebruiken

Bij winst gaat Twente over Besiktas heen op de ranglijst, maar de ploeg van Joseph Oosting zal nóg een club moeten passeren. Twente moeten hopen dat FC Porto niet van Maccabi Tel Aviv wint.

En anders zijn er nog andere ontsnappingsroutes. De tegenstander van AZ, Ferencváros, staat 22ste en bij winst van AZ én FC Twente passeren de Tukkers de Hongaarse club op de ranglijst. Ook clubs als Elfsborg, AS Roma en Fenerbahçe zijn nog te achterhalen door Twente.

Ajax speelt thuis tegen Galatasaray en is bij een gelijkspel of overwinning sowieso zeker van plaatsing voor de tussenronde. Ook bij verlies is er een grote kans op kwalificatie. Alleen in het onwaarschijnlijke scenario dat liefst acht ploegen de Amsterdammers passeren, is uitschakeling een feit.

AZ is al zeker van een plek in de tussenronde en kan zich zelfs nog rechtstreeks plaatsen voor de achtste finales. Ze zijn daarbij wel afhankelijk van de resultaten van de teams boven zich, zoals Tottenham Hotspur, FCSB en Anderlecht.

De topclubs

Lazio is als enige ploeg al zeker van een plek in de achtste finales. De club uit Rome staat met negentien punten bovenaan de ranglijst. Eintracht Frankfurt, Athletic Club, Manchester United, Olympique Lyonnais en Tottenham Hotspur zijn al verzekerd van de tussenronde en kunnen vanavond hun plek in de top acht veiligstellen.

Dit is het programma van vanavond: