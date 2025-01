Olieconcern Shell ziet voor tweede jaar op rij winst teruglopen

Olie- en gasconcern Shell heeft in 2024 ruim 16 miljard dollar winst geboekt, zo'n 15,4 miljard euro. Daarmee is het resultaat van het bedrijf onder aan de streep met bijna 17 procent teruggelopen ten opzicht van 2023.

Shell boekt minder omzet en winst door lagere prijzen voor olie en gas. Ook vorig jaar daalde de winst ten opzichte van recordjaar 2022. In dat jaar stegen de olie- en gasprijzen hard door de inval van Rusland in Oekraïne.

Op duurzame energie moest Shell ruim 1 miljard afschrijven. In 2023 werd hiermee nog 3 miljard verdiend. Bij zijn aantreden in 2023 temperde topman Wael Sawan de verwachtingen wat betreft de ambitie voor het produceren van duurzame energie.

'Sterke prestatie'

Ondanks de dalende winstmarge spreekt topman Sawan van een goed jaar. De aandeelhouders kunnen dan ook rekenen op een winstuitkering van 4 procent. Ook koopt Shell eigen aandelen in, waardoor de waarde van aandelen kan stijgen.

Volgens de CEO is er meer dan genoeg geld in kas en ligt het oliebedrijf op schema met een programma waarmee in totaal 3 miljard dollar moet worden bespaard.