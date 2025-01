Koranverbrander Momika doodgeschoten in Zweden

De Iraaks-Zweedse koranverbrander Salwan Momika is gisteren vermoord. De rechtbank in de hoofdstad Stockholm maakte zijn dood vanmorgen bekend op het moment dat een rechtszaak tegen hem zou worden hervat.

De man werd rond 23.00 uur doodgeschoten in een woning in Södertälje, vlak bij Stockholm. Dat gebeurde toen hij live uitzond op TikTok, melden Zweedse media.

Het slachtoffer werd door agenten met schotwonden aangetroffen en stierf later aan zijn verwondingen. De politie heeft vijf mensen aangehouden. Allen worden verdacht van moord. Het is onduidelijk of Momika is gedood om zijn anti-koranacties.

Rellen in islamitische landen

Momika veroorzaakte wereldwijd ophef nadat hij meerdere keren een koran had verbrand, het heilige boek van de islam. Vooral in islamitische landen leidden de verbrandingen tot woede en kritiek. In veel landen braken er rellen uit. De banden tussen Zweden en islamitische landen kwamen op scherp te staan.

Momika zei eerder dat zijn acties gericht waren tegen de islam en niet tegen moslims. Hij betoogde dat hij de Zweedse bevolking wilde beschermen tegen de teksten in de koran.

De 38-jarige Salwan Momika kwam in 2018 naar Zweden als vluchteling en kreeg een tijdelijke verblijfsvergunning die vorig jaar werd verlengd. Hij behoorde tot de Assyriërs, een etnische christelijke minderheidsgroep in Irak. Hij omschreef zichzelf op Facebook als "atheïstische denker en schrijver".

Momika en een medeverdachte waren aangeklaagd voor onder meer opruiing en het aanzetten tot haat.