Enthousiaste reacties op Europees economisch plan, 'maar haast is geboden'

Het bedrijfsleven is enthousiast over de ambitieuze plannen van de Europese Commissie. Voorzitter Ursula von der Leyen heeft bekendgemaakt hoe ze het concurrentievermogen van de EU wil vergroten, een thema dat sinds een alarmerend rapport van oud-president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi eind vorig jaar bovenaan de Brusselse agenda staat.

Tegelijkertijd is nog niet duidelijk hoe de plannen uitgevoerd gaan worden, terwijl de urgentie groot is. "Dit moet snel worden opgevolgd door concrete en betekenisvolle maatregelen die de dagelijkse praktijk voor bedrijven makkelijker maakt", zegt de belangrijkste Europese bedrijfslobby, BusinessEurope.

Het rapport Kompas voor het concurrentievermogen geeft in grote lijnen weer hoe de Europese Commissie bedrijven wil helpen de strijd aan te gaan met de concurrentie uit de Verenigde Staten en China. De komende maanden en jaren wordt het in concrete voorstellen gegoten.

Van alles tegelijkertijd

De Commissie wil dit doen door simpeler regelgeving, meer innovatie en verduurzaming van de economie. Het zijn instrumenten die Adriaan Schout, onderzoeker bij Clingendael, welbekend in de oren klinken.

"Veel van de genoemde oplossingen willen we al twintig of dertig jaar", zegt hij in het radioprogramma Nieuws en Co. Hij mist een analyse van wat er allemaal al is geprobeerd en waarom dat niet is gelukt. "De oplossingen die Von der Leyen noemt zijn typisch Europees. Dat wil zeggen: ze wil van alles en veel tegelijkertijd."

Schout noemt bijvoorbeeld de mogelijkheid om bedrijven een Europese status te geven, waardoor ze niet meer aan landelijke regels zijn gebonden, maar aan Europese wetten. "Lidstaten en werknemers gaan daar niet blij mee zijn."

Investeren aantrekkelijker maken

Hans Stegeman, hoofdeconoom bij Triodos Bank, ziet in het rapport vooral een aankondiging om onder andere in te zetten op brede welvaart, onderwijs en baankwaliteit.

Ook vindt hij het interessant dat Von der Leyen investeren aantrekkelijker wil maken. "We hebben veel spaargeld, maar we prutsen nu maar wat."

Daardoor vloeit nu veel beleggingsgeld naar de Verenigde Staten, ziet hij. "We moeten zorgen dat pensioengeld in Europa wordt geïnvesteerd."

Extra lasten

Stegeman is minder positief over het terugschroeven van het aantal regels. "Het gevaar bestaat dat dan de ambities ook minder hoog zullen zijn." Hij waarschuwt voor het afschalen van duurzaamheidsinitiatieven. "Ook moeten we ervoor waken dat niet juist de huidige belangen worden gesteund, zoals de auto- en chemische industrie en landbouw", zegt hij.

Het versimpelen van de regeldruk ziet werkgeversvereniging VNO-NCW juist als een pluspunt. Veel duurzaamheidswetten zorgen voor veel extra lasten bij bedrijven, ziet de werkgeversorganisatie.

Tegelijkertijd moedigt VNO-NCW de verduurzamingsplannen van Von der Leyen aan. "Willen we de concurrentie blijven aangaan dan moeten we blijven verduurzamen", zegt een woordvoerder.