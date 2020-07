Wie betaalt de coronarekening van ziekenhuizen? 'Het wordt erg spannend'

De coronacrisis leidde wekenlang tot topdrukte en extra miljardenuitgaven voor ziekenhuizen. Tegelijkertijd viel een groot deel van de reguliere zorg stil. Dit leidt naar schatting tot een omzetverlies van 2 miljard euro alleen al voor dit jaar. Hoe die kosten worden verdeeld, daarover buigen ziekenhuizen zich vandaag in Utrecht.

Ziekenhuizen kunnen die rekening in hun eentje in ieder geval niet dragen. Zo waarschuwde Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), al voor bezuinigingen of ziekenhuizen die het mogelijk niet gaan redden. Vorig jaar verkeerden al elf ziekenhuizen in financieel zwaar weer.

Het voorstel dat nu op tafel ligt, is opgetuigd door de NVZ, Nederlandse Federatie Universiteitsziekenhuizen (NFU) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en wordt vandaag voorgelegd aan de achterban. Maar dat zij daarmee instemmen, is nog geen gelopen race. "Het wordt erg spannend", aldus woordvoerder Wouter van der Horst (NVZ).

Geld overhouden

In maart zei Zorgverzekeraars Nederland dat zij voorschotten en vergoedingen zouden aanbieden bij de extra zorgkosten. Die acute steun kwam, maar structurele compensatie ontbreekt en dus is het volgens ziekenhuizen nog steeds de vraag wie opdraait voor de extra kosten, maar ook de misgelopen omzet, schrijft het FD.

Volgens de krant brengen de zorgverzekeraars daar tegenin dat bepaalde kosten ook niet zijn gemaakt, bijvoorbeeld voor de inkoop van medicijnen of de inhuur van bepaald personeel. Bij een vergoeding van 100 procent zou een ziekenhuis dan zelfs geld kunnen overhouden.

Contracten

Gemiste inkomsten vergoed krijgen, kan daarnaast niet zomaar. Elk jaar sluiten ziekenhuizen en zorgverzekeraars contracten over het aantal behandelingen en de vergoedingen. Als je geen zorg levert, staat daar in principe ook geen betaling door een zorgverzekeraar tegenover.

In het uitgelekte conceptakkoord staat dat contractafspraken worden omgezet naar aanneemsommen. Daarmee worden de extra gemaakte kosten en de besparingen, verrekend.

Financieel vangnet

Voor ziekenhuizen voor wie dit niet voldoende is, is er als vangnet een zogeheten 'hardheidsclausule' opgenomen met 'het uitdrukkelijke doel te voorkomen dat een ziekenhuis in de rode cijfers komt'. Dat betekent dat wanneer blijkt dat een ziekenhuis alsnog in de financiële problemen komt, het hulp krijgt van de zorgverzekeraar.

Hoewel er dus een conceptakkoord op tafel ligt, is nog niet duidelijk of ziekenhuizen vandaag akkoord gaan. Rond 15.00 uur wordt de uitslag verwacht. Onduidelijk is ook wat de precieze gevolgen van de extra zorgkosten zullen zijn voor de zorgpremie. Minister Martin van Rijn (Zorg) zei daarover eerder dat die niet "met honderden euro's zal stijgen".