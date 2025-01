De Volksbank moet 20 miljoen aan boetes betalen

De Volksbank krijgt boetes van in totaal 20 miljoen euro omdat het bedrijf niet genoeg heeft gedaan om de risico's op criminele transacties te beperken. De sancties zijn opgelegd door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen heeft tussen 2018 en 2023 onvoldoende gedaan op het gebied van risicomanagement, waardoor het bedrijf niet voldeed aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarom krijgt de bank een boete van 15 miljoen euro.

De Volksbank moet ook meer doen om te voorkomen dat criminelen gebruikmaken van de bank om geld wit te wassen en terrorisme te financieren. Dat kost de bank 5 miljoen euro.

"Het is uitermate pijnlijk dat we twee boetes hebben gekregen van DNB voor het niet op orde hebben van twee significante onderdelen binnen onze bedrijfsvoering", zegt CEO Roland Boekhout in een persbericht. "Als bank hebben we onze klanten, collega's en partners teleurgesteld. Hiervoor bieden we onze oprechte excuses aan."

Slechte routines

Het was al vorig jaar bekend dat De Volksbank beboet zou worden door DNB. Volgens de bank komen de tekortkomingen door gebrekkig bestuur en onvoldoende interne controles. De bank zegt sinds vorig jaar bezig te zijn die te verbeteren.

De boetes zullen drukken op de winst van De Volksbank over het jaar 2024. Het jaarverslag van de bank verschijnt komende maand.