Facebook schikt met Trump voor opschorten accounts, 'betaalt 25 miljoen'

Moederbedrijf Meta schikt in een rechtszaak die Donald Trump had aangespannen tegen Facebook over het opschorten van zijn account na de Capitoolbestorming. Amerikaanse media melden dat het bedrijf 25 miljoen betaalt aan Trump, maar dat is nog niet officieel bekendgemaakt.

In de dagen na de bestorming van 6 januari 2021 verbanden alle grote socialemediakanalen Trump omdat hij nauwelijks iets had gedaan om het geweld te voorkomen of met berichten zelfs zijn aanhangers had aangemoedigd. Naast van Facebook werd hij zo ook geweerd van bijvoorbeeld Twitter en YouTube.

Volgens de president was de verbanning een inbreuk op zijn vrijheid van meningsuiting. De bedrijven wierpen tegen dat hij met zijn berichten hun voorwaarden had geschonden.

Teruggekeerd

X was in november 2022 het eerste grote medium dat Trump weer toeliet, onder de nieuwe eigenaar Elon Musk. Hij vroeg zijn volgers te stemmen over de vraag of de Republikein weer moest worden toegelaten. Omdat een kleine meerderheid in de niet-representatieve peiling voor was, liet hij de toen oud-president terugkeren.

Enkele maanden later hieven ook Facebook en YouTube hun beperkingen op. YouTube gaf destijds als reden dat Amerikaanse kiezers de kans moesten krijgen op de hoogte te blijven van zijn video's, omdat Trump zich opnieuw kandidaat had gesteld voor het presidentschap.

Hoewel Trump jarenlang een fervent twitteraar was, bleef zijn aanwezigheid op de platforms sindsdien bescheiden. Hij had inmiddels namelijk een eigen platform opgericht, Truth Social, dat snel de belangrijkste uitlaatklep voor zijn meningen en aankondigingen werd.

Eregast

Sinds Trump in november werd herkozen als president zochten verschillende techbedrijven actief de samenwerking met hem op. Musk was als volmondig aanhanger het meest uitgesproken, maar ook Amazon-baas Bezos en Facebook-oprichter Zuckerberg gingen nog voor Trumps inhuldiging langs voor overleg.

Bij dat gesprek met Zuckerberg bracht Trump ook zijn rechtszaak tegen Facebook ter sprake. Er werd toen besloten te streven naar een schikking in plaats van het proces voort te zetten. Facebook kwam de aanstaand president verder tegemoet door de samenwerking met factcheckers op te zeggen en inclusiviteitsprogramma's te beëindigen.

Vlak voor zijn afscheid had president Biden nog gewaarschuwd voor de invloed van een beperkt groepje socialemediaoligarchen op de politiek. Zuckerberg was vorige week samen met andere techmagnaten eregast bij de inauguratie van Trump.