KNMI richt zich na twee recordwarme jaren meer op gevoelstemperatuur

Het KNMI gaat dit jaar meer informatie verstrekken over de gevoelstemperatuur, zeker in perioden dat het erg warm is. Die gevoelstemperatuur zal ook worden meegewogen bij het bepalen van de kleurcodes die door het instituut worden afgegeven om mensen te waarschuwen voor hitte. "Als we zien dat de hittekracht hoog is, is dat aanleiding om sneller een zwaardere code af te geven", vertelt KNMI-hoofddirecteur Maarten van Aalst.

De uitgebreidere focus op de gevoelstemperatuur werd nader besproken naar aanleiding van het rapport De staat van ons klimaat, waarin het KNMI jaarlijks een overzicht geeft van het weer in klimaatperspectief. Afgelopen jaar werd al bekend dat zo'n waarschuwingssysteem, de zogeheten 'hittekrachtindex', was ontwikkeld in samenwerking met meerdere onderzoeksinstituten.

In het nieuwste De staat van ons klimaat-rapport, over 2024, is vanzelfsprekend veel aandacht voor het feit dat afgelopen jaar met gemiddeld 11,8 graden in De Bilt opnieuw een recordwarm jaar was. Het KNMI ziet dat Nederland opwarmt met een snelheid van ongeveer 0,4 graden per 10 jaar, wat twee keer zo snel is als de wereldgemiddelde opwarming.

Vergeleken met de periode 1901-1930 was het in 2024 gemiddeld 2,9 graden warmer. "Daar verbazen mensen zich weleens over, maar dat is dus wel een groot verschil. En bij warmere klimaten zijn vaker hittegolven te verwachten. Afgelopen jaar was dat niet zo, maar we schatten in dat dat de uitzondering was en dat we het dus vaker gaan tegenkomen", verklaart Van Aalst de aandacht voor de gevoelstemperatuur.

2024 was net zo uitzonderlijk warm als 2023: