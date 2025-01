A2 bij Eindhoven dicht, asfalteringsmachine in vangrail

De A2 van Eindhoven richting Den Bosch is bij knooppunt Ekkersweijer dicht vanwege een ongeluk. Rijkswaterstaat meldt dat er een asfaltmachine van een dieplader is losgekomen en in de vangrail beland.

De verwachting is dat het opruimen en herstellen tot 10.00 uur duurt. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten hun reis vanaf Eindhoven naar Den Bosch als het mogelijk is uit te stellen tot na de spits. Er is ook een omleidingsroute: vanaf knooppunt Batadorp over de A58 en A65.

Het ongeluk gebeurde rond 02.30 uur. De asfalteringsmachine is inmiddels uit de vangrail getakeld. De vangrail moet komende uren worden hersteld.