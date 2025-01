Wietexperiment start binnenkort, maar is de hasj wel lekker genoeg?

Depla erkent dat het spannend wordt. "Maar dat is ook de reden dat we het een experiment noemen. In de coffeeshops in Breda wordt er inmiddels legale hasj verkocht. Niet in de mate van de illegale hasj. Maar je ziet wel dat de Nederlandse telers ook in staat zijn om dat product te benaderen."

Esmeijer ziet het minder zonnig en maakt de vergelijking met alcohol. "Stel je voor er ineens alleen maar Nederlandse alcohol mag worden verkocht. Met bier en gedestilleerd gaat dat zeker lukken, maar met wijn wordt dat wel een uitdaging."

Maar de coffeeshops mogen straks de Marokkaanse hasj niet meer verkopen. De vrees is dat straatdealers na april in het gat zullen springen. Esmeijer pleit voor toestemming om naast nederhasj toch ook Marokkaanse hasj te mogen verkopen.

Honderdduizenden planten per jaar

Q-farms in Veendam is een van de bedrijven dat legale cannabis teelt en verwacht 220.000 planten per jaar te telen. Het bedrijf erkent dat de Nederlandse hasj anders smaakt dan de Marokkaanse, zegt mede-eigenaar Karina Vos: "We hebben niet de illusie dat we de Marokkaanse hasj kunnen namaken. Dus dat gaan we ook niet proberen, maar we willen wel echt goede producten op de markt zetten."

Op het gebied van legale wiet worden dus geen problemen verwacht met de aanvoer. Wellicht ontstaat er zelfs een overschot. Binnen de regels van het wietexperiment kunnen de telers dat niet kwijt. Ze mogen de legale wiet alleen verkopen aan coffeeshops in de deelnemende gemeenten.

Depla vraagt in dat geval om flexibiliteit van het kabinet. "Als er overproductie is, laat dan het aantal gemeenten dat mee mag doen aan het experiment groeien. We willen toch liever legale wiet dan illegale wiet en niet de criminelen de wind in de zeilen geven?"