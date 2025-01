Dringen voor voorzitterschap IOC: liefst zeven kandidaten presenteren hun plannen

Gaat het bij de verkiezing om sport of politiek?

"De missie van het IOC is om het 'olympisme' over de gehele wereld te bevorderen. De maximaal 115 IOC-leden komen van verschillende werelddelen en representeren het IOC in hun land. Je hebt dus eigenlijk een schaap met vijf poten nodig."

"Als je er de nadruk op legt dat het IOC alle landen ter wereld vredevol bij elkaar brengt, heb je een soort politiek diplomaat nodig. Als je de nadruk legt op financiering van de olympische beweging, moet je op iemand stemmen die in kan gaan op marketing of nieuwe technologieën. In het politieke speelveld dat sport heet, moet je zorgen dat het uiteindelijk om de sport draait. Al is het wel opmerkelijk dat er een redelijk aantal politici bij het IOC zijn binnengekomen."

"De vraag is: moet je olympisch kampioen zijn geweest om voorzitter te worden? Dat denk ik niet. Ik denk wel dat het goed is om een sportachtergrond te hebben. Persoonlijk vond ik het altijd prettig dat voorzitters als Jacques Rogge en Bach weten hoe de hazen lopen in de sport."