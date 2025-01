Wekdienst 30/1: Erasmusschutter hoort eis • Uitreiking RadioRing

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de storingen op en werkzaamheden aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Erasmusschutter Fouad L. hoort vandaag zijn eis. De voormalige geneeskundestudent heeft de moord bekend op zijn buurvrouw, haar dochter en van een huisarts in het Erasmus MC.

Om 11.00 uur is er een kort geding omdat commerciële weerbedrijven bezwaar maken tegen de gratis weerapp die het KNMI sinds kort heeft.

Onderzoekscommissie-Van Ark komt met een rapport over de jeugdzorg. De commissie heeft onder meer gekeken naar de kwaliteit en de betaalbaarheid.

Vanaf 20.00 uur worden de RadioRingen uitgereikt. Onder meer Jan-Willem Start Op! (NPO Radio 2), Mattie & Marieke (Qmusic) en Bas & Dylan (Radio 538) maken kans op de prijs voor populairste programma.

In Rotterdam begint het filmfestival. Het evenement duurt tot 9 februari.

In de Europa League komen drie Nederlandse clubs in actie. Ajax treft het Turkse Galatasaray, FC Twente speelt tegen Besiktas, ook uit Turkije en AZ speelt in Hongarije tegen Ferencvaros.

Wat heb je gemist?

In de buurt van de nationale luchthaven bij de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. is een vliegtuig neergestort. Dat gebeurde net voor de landingsbaan na een botsing met een militaire helikopter die bezig was met een oefenvlucht. Het passagiersvliegtuig is neergekomen in een rivier.

Op de plek van de crash is een grote reddingsoperatie aan de gang. In het toestel zaten 64 mensen, er zijn al meerdere lichamen geborgen uit het water. In de helikopter zaten drie militairen, het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn.

Het vliegtuig was in Kansas opgestegen en onderweg naar Ronald Reagan Airport in Washington. Alle vluchten van en naar die luchthaven gaan vanwege het incident voorlopig niet door. President Trump meldt dat hij op de hoogte is gebracht van een "verschrikkelijke incident" en dat hij de situatie in de gaten houdt.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In de Syrische stad Idlib is de groepering HTS al sinds 2017 aan de macht. Correspondent Daisy Mohr trok naar de stad en keek hoe het leven daar is onder de huidige leiders van Syrië.