Paroollezers kiezen Aan de Amsterdamse grachten als mooiste nummer over Amsterdam

Aan de Amsterdamse grachten van Wim Sonneveld is het mooiste nummer over Amsterdam. Dat is de uitkomst van een verkiezing, georganiseerd door de Amsterdamse krant Het Parool.

Het winnende nummer is bekendgemaakt bij een concert met uitsluitend liedjes over de hoofdstad in het Concertgebouw. De avond werd gehouden vanwege het 750-jarig bestaan van de stad.

De krantenlezers hadden in totaal 125 nummers ingezonden. Van die nummers werden er tien door een jury geselecteerd. Naast Aan de Amsterdamse grachten waren onder meer Geef mij maar Amsterdam van Johnny Jordaan, 't Is stil in Amsterdam van Ramses Shaffy en Origineel Amsterdams van Osdorp Posse genomineerd.