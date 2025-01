We sparen flink door: in een jaar ruim 24 miljard euro spaargeld erbij

Eind 2024 stond een recordbedrag van 600,5 miljard euro op betaal- en spaarrekeningen van huishoudens bij Nederlandse banken. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB). In een jaar tijd kwam er ruim 24 miljard euro bij. Dat is fors meer dan in 2023, toen dat bedrag met bijna 15 miljard euro groeide. Naast die ruim 600 miljard op rekeningen bij Nederlandse banken hebben huishoudens ook nog eens zo'n 16 miljard aan spaargeld bij buitenlandse banken staan.

Er zijn in Nederland zo'n 8,4 miljoen huishoudens. Dat betekent dus een gemiddelde van ongeveer 73.000 euro aan spaargeld per huishouden. Dat gemiddelde wordt overigens wel omhooggetrokken door een kleine groep huishoudens met heel veel geld.

De stijging van ruim 24 miljard euro aan spaargeld is geen record. In de coronajaren (2020 tot en met 2022) spaarden we nog meer. Gemiddeld kwam er toen jaarlijks bijna 39 miljard euro aan spaargeld bij. Er waren toen aanzienlijk minder mogelijkheden om geld uit te geven. Winkels en horeca waren dicht, reizen naar het buitenland was moeilijk. En daardoor hielden we veel geld over.

Hogere lonen

De huidige spaardrang is mogelijk een gevolg van de gestegen lonen, zegt DNB. "Een deel van de huishoudens kan daardoor meer geld opzijzetten. Ook sparen Nederlanders mogelijk meer vanwege de inflatie. Prijsstijgingen maken huishoudens pessimistischer over hun koopkracht, waardoor zij uit voorzorg meer geld achter de hand houden."

Het grootste deel van ons geld, zo'n twee derde, staat op spaarrekeningen waar we het geld snel kunnen opnemen. Maar de populariteit van spaardeposito's met een vaste looptijd stijgt. Daarbij kan je voor een bepaalde tijd niet bij je geld, bijvoorbeeld een jaar. De rente op zulke rekeningen is vaak iets hoger dan op een spaarrekening waar je je geld vrij kan opnemen. Eind 2022 stond 10,9 procent van het geld op zo'n depositorekening, eind 2024 was dat 15,3 procent. Vooral deposito's met een looptijd van maximaal een jaar werden populairder.

Het bedrag op betaalrekeningen daalde vorig jaar met zo'n 4 miljard naar ruim 113 miljard. Op betaalrekeningen krijg je meestal geen rente. Waarschijnlijk komt de daling doordat de gemiddelde spaarrente vorig jaar hoger was dan in 2023. Je liep daardoor dus meer geld mis als je je geld op een betaalrekening liet staan in plaats van het over te maken naar een spaarrekening.