Vliegtuig botst met militaire helikopter en stort neer in rivier bij Washington

In de buurt van de nationale luchthaven bij Washington D.C. is een passagiersvliegtuig neergestort na een botsing met een helikopter. Het vliegtuig is neergekomen in de Potomac-rivier. Een politiefunctionaris zegt tegen CBS News dat zeker achttien lichamen zijn geborgen. Er zijn nog geen overlevenden gevonden.

De vlucht werd uitgevoerd door de regionale maatschappij PSA Airlines, dochteronderneming van American Airlines. Volgens American Airlines waren zestig passagiers en vier bemanningsleden aan boord van vlucht 5342.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zegt dat de vlucht vanuit Wichita in de staat Kansas onderweg was naar de luchthaven bij Washington. Net voor de landing, rond 21.00 uur lokale tijd, kwam de vlucht in botsing met een Sikorsky H-60 Black Hawk-helikopter van het leger. Een legerfunctionaris zegt tegen persbureau Reuters dat drie soldaten aan boord waren van de helikopter, die bezig was aan een trainingsvlucht.

President Trump meldt dat hij op de hoogte is gebracht van het "verschrikkelijke incident" en dat hij de situatie in de gaten houdt. Alle vluchten van en naar Ronald Reagan Airport zijn vanwege het incident opgeschort.