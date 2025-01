Botsing vliegtuig met legerhelikopter bij Washington, reddingsoperatie bezig

De brandweercommandant meldde op de persconferentie dat 300 hulpverleners bezig om te zoeken naar overlevenden. Er wordt onder meer gezocht met boten en duikers.

De reddingsoperatie wordt bemoeilijkt door de duisternis en de temperatuur van het water in de Potomac. Volgens de Amerikaanse National Weather Service (NWS) daalt de temperatuur in het gebied 's nachts (het is in Washington D.C. 6 uur vroeger dan in Nederland) onder het vriespunt.

De afgelopen weken is het erg koud geweest, waarbij delen van de Potomac-rivier met ijs bedekt waren.

De laatste grote vliegtuigcrash in de VS waarbij een commercieel vliegtuig betrokken was, was in 2009. Alle 49 mensen aan boord van Colgan Air kwamen om het leven toen dat toestel neerstortte op een huis in de staat New York. Op de grond viel toen één dode.

Dit familielid wacht op nieuws en ook een ooggetuige doet zijn verhaal: