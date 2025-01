Trump ondertekent eerste wet, over vastzetten ongedocumenteerde migranten

President Trump heeft zijn eerste wet ondertekend sinds zijn terugkeer in het Witte Huis. Het gaat om de zogeheten Laken Riley Act, een wet over het vastzetten van ongedocumenteerde migranten die worden verdacht van een misdrijf. Amerikaanse federale autoriteiten krijgen meer bevoegdheden om deze groep het land uit te zetten.

De wet is vernoemd naar de 22-jarige studente Laken Riley, die vorig jaar tijdens een hardlooprondje werd vermoord door Venezolaan José Antonio Ibarra die illegaal in de VS verbleef. Trump ondertekende de wet in het bijzijn van de ouders en zus van Riley.

Critici zeggen dat het risico bestaat dat immigranten die worden verdacht van relatief kleine vergrijpen, zoals diefstal, lange tijd worden opgesloten of zonder proces worden uitgezet.

Guantánamo Bay

Trump maakte tevens bekend dat hij de beruchte gevangenis Guantánamo Bay in Cuba wil gebruiken om sommige migranten die illegaal de VS zijn binnengekomen, vast te zetten. Zo wil hij voorkomen dat deze groep het land uit wordt gezet en vervolgens terugkeert naar de VS. "Sommigen zijn zo slecht dat we het hun landen zelfs niet toevertrouwen om ze vast te houden. We willen niet dat ze terugkomen dus we sturen ze naar Guantánamo."

De president zei dat hij federale functionarissen de opdracht heeft gegeven het gevangenenkamp in Cuba klaar te maken. "We hebben 30.000 bedden in Guantánamo om de ergste criminele vreemdelingen die het Amerikaanse volk bedreigen op te sluiten", aldus Trump.

Guantánamo Bay werd geopend in 2002 onder de regering-Bush. Er werden lang terreurverdachten vastgehouden. De gevangenis is omstreden omdat er martelingen plaatsvonden en gevangenen zonder proces jarenlang werden vastgehouden.

Er waren plannen om de gevangenis te sluiten en onder presidenten Obama en Biden werden er steeds meer gedetineerden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Er zitten nu nog vijftien mensen vast.