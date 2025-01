Voor het eerst in bijna tien jaar verkiezingen in Haïti

De presidentiële overgangsraad van Haïti heeft aangekondigd dat op 15 november landelijke verkiezingen zullen plaatsvinden. De Haïtianen zijn al bijna tien jaar niet meer naar de stembus geweest door het aanhoudende bendegeweld en de corruptie in het land.

De Haïtiaanse regering stelde in april vorig jaar een overgangsraad aan. Die moest de weg vrijmaken voor een nieuwe premier en zorgen voor stabiliteit in het land. De raad bestaat uit negen personen die de grootste politieke partijen, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen.

De laatste verkiezingen waren in 2016. Jovenel Moïse werd toen president van het land, maar in 2021 werd hij vermoord. De impopulaire premier Ariel Henry kwam daarna aan de macht, hoewel hij niet werd verkozen. Sindsdien zijn verkiezingen om onduidelijke redenen uitgesteld.

Henry kondigde vorig jaar aan op te stappen en de overgangsraad aan te stellen. Politieke tegenstanders beschuldigden Henry ervan de overgang bewust te vertragen, nadat was gebleken dat hij ook zeggenschap in de overgangsraad had.

Bendegeweld

Het land gaat de laatste jaren gebukt onder bendegeweld. De VN schat dat ongeveer 85 procent van de hoofdstad in handen is van bendes. Vorig jaar kwamen 5600 mensen om het leven door het geweld. Ruim een miljoen van de elf miljoen inwoners zijn ontheemd.

In november vorig jaar kondigde hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) aan zich terug te trekken uit de hoofdstad Port-au-Prince na bedreigingen door de politie. De aankondiging kwam nadat politieagenten een ambulance van de hulporganisatie hadden aangevallen, waarbij twee patiënten werden gedood en medewerkers van AzG gewond raakten.