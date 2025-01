City scheert langs rand van afgrond, maar overleeft in Champions League

Top acht

Liverpool leed in Eindhoven de eerste nederlaag in deze Champions League (3-2), maar werd wel winnaar van de hoofdfase in de Champions League-nieuwe stijl.

Naast Liverpool plaatsten ook Barcelona, Arsenal, Internazionale, Atlético Madrid. Bayer Leverkusen, Lille OSC (dat Feyenoord met 6-1 van de mat speelde) en Aston Villa zich rechtstreeks voor de achtste finales.

Barcelona - met Frenkie de Jong - deelde in het Olympisch Stadion van Barcelona de punten met Atalanta (2-2). Dat was vooral voor de ploeg van Marten de Roon jammer, want daardoor liep de club uit Bergamo nipt een plek bij de beste acht mis