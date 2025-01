Champions League-dreun Feyenoord in Lille (6-1), blessure Giménez en Bijlow

Het bleek een spaarzaam hoogtepunt voor Feyenoord. Lille, de nummer vijf van de Franse competitie, liet in eerdere duels vooral verdedigende degelijkheid zien, maar had vandaag wel trek in aanvallen.

Vooral linksback Mitchel Bakker stoomde veelvuldig op langs de zijkant en was keer op keer dreigend. De Nederlander zag hoe zijn voorzet werd doorgetikt door Sahraoui en via Feyenoorder Trauner in eigen doel werd gewerkt.

Gimenez en Bijlow vallen uit

Een tegenvaller voor de Rotterdammers, zeker omdat Feyenoord vlak daarvoor Giménez, die vorige week nog twee keer scoorde tegen Bayern München, en Bijlow naar de kant had zien gaan met blessures.

In beide gevallen was dat zeer ongunstig. De Mexicaanse spits wordt de laatste dagen nadrukkelijk in verband gebracht met een miljoenentransfer naar AC Milan. Voor de keeper, die zich verstapte bij een hoge bal en niet verder kon door een pijnlijke knie, is het al de zoveelste blessure in zijn loopbaan.