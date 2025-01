PSV definitief door in Champions League na spectaculaire zege op Liverpool

Het werd diep in blessuretijd van de eerste helft zelfs 3-2 voor PSV. Mauro Júnior werkte de bal richting het doel, waarna Pepi de bal licht toucheerde en die binnenrolde.. De VAR controleerde nog of Pepi buitenspel stond, maar PSV ging met een 3-2 voorsprong de kleedkamer in.

Niet meer goals

Na rust lag het tempo qua goals in ieder geval weer lager. Gakpo werd er vrij snel in de tweede helft uitgehaald en kreeg een staande ovatie van het publiek in Eindhoven.

Saibari had er in de 73ste minuut 4-2 van moeten maken, maar hij nam te veel tijd voordat hij afdrukte.

Ook Liverpool kwam niet meer tot scoren, waardoor Slot toch een nederlaag moest incasseren in de competitiefase. In de slotfase pakte invaller Amara Nallo nog een rode kaart bij Liverpool, omdat hij de doorgebroken Bakayoko neerhaalde. Nallo stond pas vier minuten in het veld.