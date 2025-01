HTS-leider Sharaa benoemd tot interim-president Syrië

De leider van HTS, Ahmed al-Sharaa, is benoemd tot interim-president van Syrië. Met HTS was Sharaa feitelijk al de machthebber van het land, nadat de rebellengroep het regime van dictator Assad ten val had gebracht.

HTS kondigde ook aan dat de grondwet die in 2012 onder Assad werd goedgekeurd nietig is verklaard. Sharaa zal een tijdelijke wetgevende raad vormen totdat er een nieuwe grondwet is opgesteld, zegt staatspersbureau Sana.

Daarnaast zullen alle gewapende groeperingen van het land, inclusief het leger van Assad, worden opgeheven om te worden geïntegreerd in "staatsinstellingen".

Het is onduidelijk hoelang de overgangsperiode moet duren. Sharaa zei eerder dat het nog wel vier jaar kan duren voor er verkiezingen worden gehouden. Eerder werd er al een premier aangesteld om onder meer alle instanties en ministeries draaiend houden.

Uitlevering Assad

Tijdens een top met een Russische delegatie heeft de nieuwe Syrische regering volgens persbureau Reuters erop aangedrongen om Assad uit te leveren aan Syrië. Na de val van zijn regime vluchtte Assad naar Rusland, het land dat hem jarenlang militaire steun gaf in de burgeroorlog. Het Kremlin wil niet reageren op de berichten, meldt Reuters.

Na een jarenlange burgeroorlog werd het regime van president Assad vorige maand door de islamitische rebellenbeweging HTS ten val gebracht. Volgens Sharaa zal HTS in de toekomst worden ontbonden.