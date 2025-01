Tot ruim drie jaar cel geëist tegen 'autonomen' die agenten bedreigden

Het Openbaar Ministerie heeft ruim drie jaar gevangenisstraf geëist tegen de 53-jarige 'autonoom' Roeland M., waarvan ruim anderhalf jaar voorwaardelijk. Tegen de 54-jarige Utrechtse medeverdachte Paolo P. is 2 jaar celstraf geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De mannen worden beschuldigd van het bedreigen van agenten en een deurwaarder, en van het proberen af te persen van de politie. M. wordt daarnaast verdacht van opruiing en bedreiging met een terroristisch misdrijf.

Zo stuurde hij vorig jaar een e-mail naar de politie, waarin hij meldde dat gemaskerde mannen een politiewagen zouden klemrijden en beschieten.

Schreeuw om aandacht

Beide mannen worden volgens RTV Utrecht gezien als prominente figuren binnen de autonome beweging. Ze verspreiden hun ideeën via Telegramgroepen en sociale media.

In de rechtszaal verklaarde M. dat hij nooit iemand echt had willen bedreigen, maar dat het een "schreeuw om aandacht" was. Hij wilde in gesprek met de politie over gebeurtenissen tijdens de coronacrisis.

De bedreiging van de deurwaarder is volgens P. uit de context getrokken. Volgens hem was er geen sprake van een bedreiging, maar van een uiting.

Niet meer actief

Beide verdachten gaven aan niet langer actief te zijn in de autonome beweging. "Ik draag het gedachtegoed nog wel, maar ik doe er verder niets mee," aldus P. Hij is een gezondheidscentrum aan het opzetten en houdt zich naar eigen zeggen veel bezig met spiritualiteit. M. richt zich ook op de gezondheidszorg en zegt rust te hebben gevonden.

De officier van justitie noemt het kwalijk dat beide verdachten blijven volhouden dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Naast de geëiste celstraf is ook een contactverbod tussen de twee mannen geëist.

In de strafeis is eveneens meegewogen dat de mannen een vooraanstaande rol spelen in de autonome beweging: "Je mag denken wat je wilt, maar niet doen wat je wilt."

De rechtbank doet op 12 februari uitspraak.

Zorgen over 'autonomen'

De Hoge Raad uitte eind 2023 al zorgen over het toenemende aantal Nederlanders dat zich 'autonoom' of 'soeverein' verklaart. Soevereinen geloven dat de overheid geen legitieme macht over hen heeft en dat zij zelf mogen bepalen of zij zich aan wetten en regels houden. In sommige gevallen weigeren zij bijvoorbeeld belastingen te betalen, de verplichte ziektekostenverzekering af te sluiten of verkeersboetes te voldoen; in extreme gevallen willen zij zelfs geen huur of hypotheek meer betalen.

Dit kan leiden tot achterstallige betalingen, uitzettingen en confrontaties met deurwaarders en de politie. De meeste soevereinen hebben geen gewelddadige bedoelingen; zij accepteren grotendeels de geldende wet- en regelgeving en streven er vooral naar zo onafhankelijk mogelijk te leven binnen het systeem, bijvoorbeeld met een eigen moestuin, onderwijs en medisch systeem.

Een klein deel van de soevereinen is wel bereid geweld te gebruiken, zo bleek uit een analyse van de AIVD, de politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.