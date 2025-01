Man opgepakt op dak McDonald's bij Assen-Noord

In Assen is een filiaal van McDonald's enige tijd ontruimd geweest. Op het dak van het restaurant stond een man die op de vlucht was voor de politie. Hij is inmiddels gearresteerd.

"We wilden deze man aanhouden voor een ander feit, waarna hij zich op het dak van McDonald's verschanste", zegt een woordvoerder van de politie. De Dienst Speciale Interventies (DSI) werd opgeroepen om de man te arresteren. "Dat is vereist als het om die hoogte gaat", aldus de woordvoerder.

RTV Drenthe meldde eerder dat de man op het dak mogelijk een wapen bij zich had, maar dat was volgens de politie niet het geval.

Bij de arrestatie werd ook een politiehelikopter ingezet. De omgeving van het McDonald's-filiaal was een tijd afgesloten.