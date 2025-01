'Gewapende man op dak McDonald's bij Assen-Noord'

In Assen is een filiaal van McDonald's ontruimd. Op het dak van het restaurant zou een gewapende man staan, schrijft RTV Drenthe.

Volgens de regionale omroep is de Dienst Speciale Interventies (DSI) aanwezig en is er door omstanders een onderhandelaar gezien. Ook vliegt er een politiehelikopter boven het restaurant. Een woordvoerder van de politie kan nog niets zeggen over de situatie.

De omgeving van het restaurant is door de politie afgezet. Ook de doorgaande weg langs de McDonald's is afgesloten.

Later meer