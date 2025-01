Angstcultuur en racisme bij stadsreiniging gemeente Utrecht

Bij de afdeling wijkonderhoud en service van de gemeente Utrecht is sprake van een angstcultuur. Er wordt gepest en gediscrimineerd. Dat meldt RTV Utrecht op basis van een rapport over het werkklimaat bij de dienst.

De ondernemingsraad van de gemeente trok vorig jaar aan de bel over de werksfeer bij de afdeling. Een extern onderzoeksbureau deed onderzoek en sprak honderd medewerkers van de dienst. Het rapport is door de regionale omroep ingezien.

Binnen de afdeling, waar medewerkers onder meer verantwoordelijk zijn voor het legen van prullenbakken of het vegen van straten, is sprake van bedreiging, vernedering en racisme: "Bijvoorbeeld door denigrerende aanrakingen of omdat persoonlijke spullen worden weggepakt of verstopt", aldus de onderzoekers.

Sluimerende conflicten

Bovendien durven collega's van de afdeling het niet aan te kaarten als ze zich ergens onprettig bij voelen, uit angst buitengesloten te worden. Medewerkers geven bij de onderzoekers aan dat sprake is van vriendjespolitiek, achterdocht naar leidinggevenden en discriminatie.

Door de wegkijkcultuur worden mensen amper aangesproken op hun gedrag. Collega's lopen hierdoor lang rond met vermoedens van bijvoorbeeld pesten en racisme. "Het effect hiervan is dat beschuldigingen nooit helemaal worden opgehelderd en dat zorgt voor lang sluimerende conflicten."

Depressief

RTV Utrecht sprak met een medewerker van de dienst die al ruim een jaar ziek thuis zit. Hij zegt depressieve klachten te hebben overgehouden aan de werkcultuur en heeft regelmatig discriminatie ervaren.

Zo delen leidinggevenden in een WhatsAppgroep racistische afbeeldingen: "Bijvoorbeeld van een flitspaal met een mitrailleur en kogels aan de zijkant met de tekst: 'Flitspaal voor Marokkanen'. Iedereen gaat dan stuk van het lachen. Eerst denk je dan, okay, dit is maar één keer. Maar nee, dit gebeurt altijd."

Over de mensen die klagen over het racisme worden in de kantine opmerkingen gemaakt: "Dat is zeker zo'n buitenlander die niet tegen een grapje kan."

Gedragscode aanscherpen

Onderzoekers adviseren dat de gedragscode op de afdeling wordt aangescherpt. Daarnaast moet elke wijkpost een vertrouwenspersoon krijgen en moeten trainingen worden gegeven over management en integriteit.

De gemeente Utrecht zegt in een reactie zich de resultaten van het onderzoek aan te trekken en met de aanbevelingen aan de slag te gaan. "Alle medewerkers van de gemeente Utrecht verdienen een veilige en fijne werkplek. Situaties waar mensen zich onprettig of onveilig voelen, zoals in het artikel wordt beschreven, horen bij ons niet thuis".