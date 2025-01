Artsen vrezen tuchtrecht en komen patiënten dan maar tegemoet

De voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam, Geert Lycklama à Nijeholt, schrikt van de opmerkingen uit de enquête, maar relativeert ook: "In het overgrote deel van de zaken is de uitspraak dat de arts het goed heeft gedaan. We kijken ook meer naar wat er is gebeurd dan wie het heeft gedaan. Ik denk dat mensen het vertrouwen moeten hebben dat het bedoeld is om de hele beroepsgroep te verbeteren en niet om die ene persoon een zware maatregel op te leggen."

'Lerend effect ontbreekt'

Veel artsen vinden juist dat de nadruk van het tuchtrecht te veel ligt op straffen in plaats van leren. Ook Glazenborg vindt dat: "Ik denk dat het doel inmiddels is: straffen en zorgen dat de patiënt iets van genoegdoening ervaart. Het lerende effect ontbreekt. Als je wilt dat je leert van je fouten en dat je ook van elkaar kunt leren, dan is het beter om met elkaar in gesprek te gaan."

Directeur Arthur Schellekens van Patiëntenfederatie Nederland denkt dat er met een goed gesprek een heleboel op te lossen is, maar denkt ook dat artsen eraan moeten wennen dat de patiënt terugpraat: "Ik denk dat de tijd voorbij is dat patiënten volgzaam zijn en alles wat de arts zegt voor waarheid aannemen. Ze zijn mondiger en assertiever."

Medische fouten

Een grote meerderheid van de artsen die de enquête invulden, vindt dat een klacht van een patiënt altijd eerst via een klachtencommissie zou moeten lopen, voordat die bij het tuchtcollege belandt. Dat juicht ruim 90 procent van de respondenten toe. Ook Schellekens vindt dat een goed idee: "Als dat bijdraagt om om die angst bij artsen weg te nemen, is dat goed. We vinden echter wel dat de weg naar het tuchtrecht open moet blijven, want soms worden er gewoon grote medische fouten gemaakt. Soms gaan dingen echt niet goed."

Lycklama à Nijeholt snapt de zorgen van artsen, maar denkt ook dat de zorg niet zonder tuchtrecht kan: "Het tuchtrecht hoort erbij en als er een zaak tegen je bezig is, kan dat echt onder je huid gaan zitten. Maar it comes with the job. Tuchtrecht hoort bij het werk."