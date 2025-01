Vitesse komt in Amerikaans-Duitse handen, club stelt vijf nieuwe eigenaars voor

Vitesse komt opnieuw in buitenlandse handen. Afgelopen vrijdag maakte de Arnhemse club al bekend dat het vijf minderheidsaandeelhouders bereid heeft gevonden de club over te nemen van de vorige eigenaar Coley Parry, inclusief de 17 miljoen euro aan achterstallige leningen die Vitesse had bij Parry's Common Group.

Vandaag maakte de club de namen bekend van de vijf aandeelhouders. De Amerikanen Dane Murphy en Flint Reilly, de Duitsers Timo Braache en Leon Müller en de Italiaan Bryan Mornaghi krijgen alle vijf een aandeel van minder dan 25 procent in handen.

Daarmee werd een langdurig goedkeuringsproces bij de KNVB voorkomen. De vijf partijen die Vitesse overnemen zijn "zeer betrouwbaar en hebben verschillende expertises", zei een trotse interim-directeur Edwin Reijntjes vrijdagavond voorafgaand aan het eerste divisie-duel met FC Dordrecht. "Daarnaast hebben zij zich al bewezen in de voetbalwereld."

Barnsley, Forest en Liverpool

Via een persbericht geeft Vitesse een korte toelichting bij de nieuwe eigenaren. "De beginperiode wordt gebruikt om de club beter te leren kennen. Er wordt aandachtig gekeken naar de historie van Vitesse, de clubcultuur en haar rol in de regio en de maatschappij. De aandeelhouders voeren daarnaast diverse gesprekken met de belangrijkste stakeholders van Vitesse."

Oud-voetballer Murphy (38) had zelf een bescheiden loopbaan bij onder meer D.C United, VfL Osnabruck en New York Cosmos. Na zijn actieve loopbaan was hij algemeen directeur bij de Engelse clubs Barnsley en Nottingham Forest.

Onder zijn leiding promoveerde Forest in 2022 voor het eerst in 23 jaar naar de Premier League. In januari 2023 vertrok Murphy bij de club en richtte zich onder meer op zijn eigen investeringsmaatschappij DMW Vista.

Reilly werkte lange tijd voor het Amerikaanse sportmanagementbureau Fenway Sports, het bedrijf van miljardair John W. Henry, eigenaar van honkbalclub Boston Red Sox, ijshockeyclub Pittsburgh Penguins en voetbalclub Liverpool. De Amerikaan heeft met name een achtergrond in commercie en sportsponsoring.