BumaStemra naar Brussel voor strengere AI-regels bij gebruik van muziek

Met een paar klikken en binnen enkele minuten heb je tegenwoordig met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) een gloednieuw muzieknummer te pakken. Belangenbehartiger van muziekmakers BumaStemra trok vandaag naar Brussel om Europarlementariërs ervan te overtuigen dat die modellen niet zomaar bestaande muziek van artiesten moeten kunnen gebruiken.

"Veel AI-systemen maken nu - zonder het netjes te vragen - gebruik van de nummers van artiesten en componisten trainen daarmee hun AI-systemen", zegt commercieel directeur van BumaStemra, Michiel Laan. "Eigenlijk moet het vanzelfsprekend worden dat AI-bedrijven ook licenties moeten afsluiten om die muziek te gebruiken. Dat is nu niet het geval."

Volgens Laan lopen artiesten daardoor nu en in de toekomst een flink bedrag mis. "De schatting is dat het muziekmakers 4 miljard dollar per jaar aan inkomsten kan schelen. Geld dat gemoeid is met de licenties."

Optreden met AI-muziek

"Ik denk dat het goed is om te kijken naar een manier om credits te geven voor werk van kunstenaars in het algemeen", zegt dj Reinier Zonneveld. Vandaag ging hij met BumaStemra mee naar Brussel om zijn inzichten te delen. Zonneveld trainde zelf een AI-model met zijn eigen muziek.

"Dit deed ik om beter te begrijpen hoe deze modellen werken", zegt hij. Deze muziek gebruikt Zonneveld om mee op te treden. "Dit AI-model heb ik getraind met mijn eigen muziek en niet van iemand anders."

Muziekprogramma's als Udio en Suno componeren liedjes op basis van getrainde AI-modellen. Met welke muziek deze modellen zijn getraind is onbekend. Verschillende platenmaatschappijen en auteursrechtenorganisaties denken dat Udio en Suno daarvoor zonder toestemming bestaande muziek gebruiken.

Verschillende grote Amerikaanse platenmaatschappijen, waaronder Sony Music en Universal Music, sleepten beide muziekprogramma's vorig jaar voor de rechter wegens inbreuk op auteursrechten. De Duitse organisatie GEMA die verantwoordelijk is voor het beheren van auteursrechten in Duitsland spande vorige week ook een zaak aan. De twee muziekprogramma's willen niet reageren.

Bronnen lastig te traceren

Momenteel is het nog lastig om te traceren welke bronnen zijn gebruikt voor een AI-model, aldus dj Zonneveld. "Daar zou eigenlijk een oplossing voor bedacht moeten worden. Wat zou kunnen is dat er een duidelijk overzicht wordt gegeven van welke artiesten muziek is gebruikt om een datamodel te trainen."

Volgens Laan van BumaStemra is de lobby in Brussel geslaagd "als men het belang inziet van de mogelijkheden om creativiteit en techniek goed te verbinden". "In Europa staan we echt op een tweesprong hierin."

De Europese AI-wet, die afgelopen zomer inging, moet het gebruik van AI juridisch regelen. De Europese Commissie moet nog bepalen hoe de wet precies wordt toegepast.