Visser snelste op 60 horden bij eerste indoorwedstrijd, nationaal record Bouju

Nadine Visser heeft de snelste tijd gelopen op de 60 meter horden van de Indoor Tour Gold-meeting in het Servische Belgrado. Voor Visser was het de eerste indoorwedstrijd van het seizoen, waarin de EK in Nederland worden gehouden.

De 29-jarige Visser liep een tijd van 7,86 seconden. Daarmee was ze 0,05 seconde sneller dan de Poolse Pia Skrzyszowska.

Van 6 tot en met 9 maart vinden de EK indoor plaats in Apeldoorn. Twee weken daarvoor worden in hetzelfde stadion de NK gehouden.

Nederlands record Bouju

Raphael Bouju, die vorig jaar met een hamstringblessure kampte, liep een Nederlands record op de 60 meter: hij werd tweede met een tijd van 6,56 seconden.

Ook voor Marissa Damink was er een podiumplaats. Met een tijd van 9.10,31 werd ze derde op de 3.000 meter. Bij het hoogspringen werd Britt Weerman vierde met een hoogste sprong van 1.87 meter.