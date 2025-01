Drie aanhoudingen in Heerhugowaard in verband met kunstroof in Assen

De politie heeft drie verdachten aangehouden voor de kunstroof in het Drents Museum in Assen. Dat gebeurde in Heerhugowaard. Eerder had de politie al bekendgemaakt dat de verdachten uit Noord-Holland komen.

De verdachten zijn aangehouden "op basis van rechercheonderzoek, camerabeelden en de vele tips van het publiek", zegt de politie. Zij zitten in volledige beperkingen en mogen dus alleen met hun advocaten spreken.

"We zijn erg blij met het hoopvolle nieuws over de arrestaties in Heerhugowaard", schrijft het Drents museum op de eigen website. "We hebben veel respect voor de opsporingsdiensten die deze vreselijke zaak zo adequaat hebben aangepakt en wachten vol spanning de verdere ontwikkelingen af."

Buit nog niet terug

"Het ongeschonden terugvinden van de geroofde kunstobjecten zou voor alle betrokkenen een fantastische volgende stap zijn, niet alleen voor ons, maar met name voor de Roemeense bevolking", aldus het museum.

De politie sluit meer aanhoudingen in verband met de kunstroof van afgelopen weekend niet uit. Zo wordt er nog gezocht naar een verdachte man die op beelden van een bouwmarkt in Assen te zien is. Hij was daar een paar dagen voor de inbraak.