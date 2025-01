Dieuwertje Blok heeft opnieuw kanker en legt presentatiewerk definitief neer

Dieuwertje Blok heeft opnieuw kanker en stopt met haar werk als presentator. Dat meldt haar werkgever, omroep NTR.

In een persbericht schrijft de NTR dat de ziekte niet meer te genezen is. "Vanaf nu wil Dieuwertje al haar energie richten op de behandeling van haar ziekte. Hoewel die niet meer te genezen is, blijft ze positief en genieten van wat er wel is."

De presentator van onder meer het Het Sinterklaasjournaal en NTR Podium was afgelopen jaar afwezig omdat bij haar kanker was geconstateerd. In april liet ze weten dat een neusamputatie moest ondergaan.

Benoemd tot Ridder

Blok (67) groeide op in Nederhorst den Berg. In 1980 begon ze als omroepster bij de KRO en later stapte ze over naar de VARA.

In de jaren 90 keerde ze terug naar de KRO en presenteerde ze het programma Ontbijt TV. Sinds 2001 is ze het gezicht van Het Sinterklaasjournaal. Afgelopen jaar verving Merel Westrik haar.

Eind vorig jaar werd Blok benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Blok kreeg de koninklijke onderscheiding voor haar inzet voor goede doelen als VluchtelingenWerk Nederland, de Hartstichting en het Wereld Natuur Fonds en als spreker bij lezingen in aanloop naar 5 mei.

Aan de beterende hand

In diezelfde periode was ze te gast in het programma De Publieke Tribune op NPO Radio 1. In het programma blikte ze terug op 2024 en zei ze dat het weer wat beter met haar ging.

"Anders zat ik hier niet", zei ze tegen presentator Coen Verbraak. "Het gaat absoluut weer de goede kant op. Ik ben ook weer bezig met andere dingen: ik ga in februari weer aan het werk voor de radio, ik zet me weer in voor andere dingen. Ik ben er weer."

Op 7 februari zou Blok weer te horen zijn als presentator van het NPO Klassiek-programma NTR Podium. Blok vraagt mensen buiten haar kring van geliefden en naasten haar privacy te respecteren.