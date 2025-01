Defensie koopt 22 nieuwe rupsvoertuigen om drones uit de lucht te schieten

Nederland koopt 22 rupsvoertuigen om drones uit de lucht te kunnen schieten. Dat heeft staatssecretaris Tuinman van Defensie bekendgemaakt. Het gaat om zogenoemde Skyrangers. De eerste voertuigen kunnen mogelijk in 2028 worden geleverd. Defensie trekt er 1,3 miljard euro voor uit.

Voor het opsporen en volgen van doelen gebruikt het voertuig radars, camera's en lasers. Het in Duitsland gemaakte wapensysteem heeft een snelvuurkanon voor het beschieten van drones, vliegtuigen en helikopters. Verder beschikt het systeem over raketten waarmee ook doelen verder weg kunnen worden geraakt.

Oekraïne en Midden-Oosten

"De voortdurende oorlog in Oekraïne en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten laten het toenemende belang zien van unmanned aircraft systems (onbemande luchtvaartuigen, red.), zoals drones, op het slagveld", zegt Tuinman. "We moeten nu en in de toekomst beter opgewassen zijn tegen vijandelijke drones en andere dreigingen vanuit de lucht."

Volgens Tuinman kan Nederland met de Skyrangers de eigen militairen beter beschermen "en zorgen we voor de noodzakelijke gevechtskracht". Volgens de staatssecretaris geeft Nederland hiermee invulling aan de behoeften van de NAVO. Om de 22 voertuigen te kunnen bemannen en onderhouden zijn 125 extra personeelsleden nodig bij defensie.

Nederland beschikt zelf overigens ook over drones. Aanvankelijk waren die strikt bedoeld om inlichtingen te vergaren, maar ze worden de komende jaren uitgerust met wapens.

De afgelopen jaren heeft defensie er miljarden bijgekregen, onder meer om het wapenarsenaal te updaten en uit te breiden.