ASML-topman: komst AI-chatbot DeepSeek goed nieuws voor ons

Fouquet is sinds april vorig jaar de baas bij ASML. Hij is als natuurkundige een technicus in hart en nieren, die bovendien in de praktijk op dat gebied ook eindverantwoordelijk draagt, in tegenstelling tot zijn voorganger Peter Wennink. Vandaag was zijn vuurdoop voor de nationale en internationale pers.

Met de Fransman aan het roer heeft ASML een nieuw gezicht naar buiten die het anders aanpakt. Wennink, schuwde de laatste jaren stevige uitspraken niet, maar het is duidelijk dat we die van Fouquet niet hoeven verwachten.

Wel uit hij zijn zorgen over het tempo van innovatie in Europa. "Als je kijkt naar de VS, naar China, dan zijn dat twee hele sterke blokken. Onze leiders in Europa moeten omstandigheden creëren waaronder bedrijven hier goed kunnen concurreren met China en de VS. En ik denk dat dit steeds belangrijker wordt de komende maanden en jaren erna."

Hij pleit in het bijzonder voor minder regels. "Ik denk dat dit een van de grootste verschillen is tussen Europa, de VS en China." Welke regels ASML het liefst geschrapt ziet worden, zegt hij niet, maar hij wijst er wel op dat het voor start-ups in de EU lastiger is om investeringen binnen te halen.