Twente trots op Europese campagne, maar wil meer: 'Winnen, dat is wat morgen telt'

FC Twente is trots hoe het zich dit seizoen tot nu heeft laten zien in de Europa League, maar de Tukkers willen donderdagavond de volgende aflevering van hun Europese avontuur schrijven. "We gaan er gewoon vanuit dat we bij een zege door zijn", aldus trainer Joseph Oosting.

Met de sfeer zit het sowieso wel goed bij Twente in aanloop naar de afsluitende groepsduel met Besiktas in Enschede. De jarige Oosting - hij is vandaag 53 jaar geworden - amuseert zich in aanloop naar het persgesprek met wat journalisten. En ja, de spelersgroep heeft vanochtend voor hem gezongen.

Dan tijd voor serieuzere zaken. Het gezicht van Oosting gaat in de plooi zodra het over de Europese overlevingskansen van Twente gaat. "Ik heb zo veel berekeningen voorbij zien komen, maar reken maar dat ik getipt word zodra het nodig is", aldus Oosting.

Twente staat in de tussenstand nu 26ste met zeven punten en moet zich bij de beste 24 zien te spelen. Ook Besiktas is nog in de race met negen punten, goed voor de 23ste plaats.

Geslaagd

Is de campagne voor Twente ook geslaagd als de club wordt uitgeschakeld? Voor Oosting wel. "We zijn een club in ontwikkeling. We hebben ons laten zien tegen grote clubs", vindt hij.

En daar heeft Oosting een punt. Twente speelde op verdienstelijke wijze gelijk tegen Manchester United (1-1), Fenerbahçe (1-1) en Olympiakos (0-0) en greep in Nice, na een 2-0 voorsprong, net naast de winst (2-2). Twente pakte vorige week bij Malmö de eerste zege (2-3).