Griep grijpt verder om zich heen: officieel griepepidemie in Nederland

Het aantal mensen dat in Nederland kampt met griep neemt nog steeds snel toe. Vooral in de afgelopen week steeg het aantal meldingen behoorlijk. Sinds vandaag is er zelfs officieel sprake van een griepepidemie, meldt onderzoeksinstituut Nivel.

Er is pas sprake van een officiële griepepidemie als twee weken achter elkaar minimaal 53 op de 100.000 mensen zich met griepklachten melden bij de huisarts. Afgelopen week hebben 76 op de 100.000 mensen dat gedaan. De week daarvoor ging het om 58 op de 100.000 mensen.

Daarmee is de jaarlijkse griepepidemie officieel begonnen. Vorig jaar was er ook vanaf eind januari een griepepidemie. Die duurde toen tot eind maart.