De Jong voegt zich bij Griekspoor met zege in de eerste ronde Montpellier

Jesper de Jong heeft zich na Tallon Griekspoor als tweede Nederlander geplaatst voor de tweede ronde van het tennistoernooi in Montpellier. De nummer 131 van de wereld won tegen Quintin Halys (ATP-74) knap de eerste set in de tiebreak, waarna zijn Franse opponent twee games later geblesseerd opgaf: 7-6 (7), 2-0.

De Jong, die bij de Australian Open al in de eerste kwalificatieronde onderuitging en daarna ook bij een challenger in Portugal verstokken bleef van een zege, mocht al vroeg in de wedstrijd als eerste aan een break ruiken. Halys serveerde het gevaar echter weg.

Misser voor open doel

De opslag van de 1,91 meter lange Fransman bleef de 24-jarige De Jong, die in de rally's vaak de betere was, ook daarna parten spelen. Hij kon niet voorkomen dat de eerste set op een tiebreak uitdraaide.

Daarin raakte De Jong meteen al twee servicepunten kwijt. Na een Franse misser voor open doel - een volley in het net - op 0-5 pakte de voluit knokkende De Jong vijf punten op rij om de tiebreak uiteindelijk met 9-7 te winnen.

Na die opsteker begon De Jong de tweede set met gamewinst, waarna Halys, die na de verloren tiebreak aan z'n voet werd behandeld, in zijn eerste servicebeurt twee dubbele fouten sloeg en even later de pijp aan Maarten gaf.

In de tweede ronde treft De Jong, die zijn eerste overwinning van het jaar boekte, de Italiaan Flavio Cobolli (ATP-34).