Europese Commissie komt met plannen om economie uit het slop te trekken

Voor het vergroenen van de economie en industrie op een concurrerende manier wil de Europese Commissie de energieprijs verlagen door nieuwe energie-infrastructuur en meer duurzame energie. Ook komen er plannen om de staalindustrie, chemische industrie en auto-industrie te vergroenen. Onder andere door meer in te zetten op recyclen.

Veiligheid

Europa moet ook minder afhankelijk worden van andere landen voor haar veiligheid. Daarvoor komt er een strategie voor betere defensiesamenwerking. Ook burgers moeten beter voorbereid zijn op rampen, zoals gevolgen van klimaatverandering en oorlog. De Europese Unie moet ook haar handelsrelaties aanhalen met andere landen om de toestroom van producten uit verschillende bronnen te garanderen.

Om al deze ideeën mogelijk te maken, moet geld makkelijker door Europa kunnen bewegen. Dan kunnen bedrijven makkelijker investeringen ophalen. Verder moet Europees geld vaker naar innovaties en nieuwe technologieën gaan.

Minder rompslomp

Vanuit het Europees Parlement klinkt tevredenheid over de ideeën van de Commissie. "Rusland, China en de VS spelen het spel bikkelhard, daar moeten wij in mee", reageert CDA-Europarlementariër Tom Berendsen.

Ook volgens Bas Eickhout, Europarlementariër van GroenLinks-PvdA, snijden de plannen de juiste prioriteiten aan. "De race om de economie van de toekomst te winnen gaat keihard, Europa dreigt achterop te raken."

Het vereenvoudigen van Europese regels loopt als een rode draad door het hele plan. "De bureaucratische rompslomp waar ondernemers mee te maken hebben, is een onnodige belemmering en vertraagt innovatie", zegt Europarlementariër Jeannette Baljeu van de VVD. "Door wetgeving te harmoniseren tussen lidstaten kunnen we ondernemers echt vooruithelpen."

Zorgen

Maar er leven ook zorgen dat die vereenvoudiging uiteindelijk vooral zal zorgen voor minder strenge regels voor bedrijven op het gebied van milieu en mensenrechten. "Het grote risico is dat we alleen toekomen aan wat makkelijk is: regels schrappen", vreest Eickhout. "Met de sloophamer door Europa."

Maar Von der Leyen weerspreekt dat dat zal gebeuren. "Onze doelen blijven in steen gebeiteld. Maar we zullen bijsturen waar nodig. Soms als iets niet mogelijk is, soms als iets niet ambitieus genoeg is."

Voor CDA'er Berendsen is het belangrijkste dat de Commissie snel met de uitgewerkte wetten en actieplannen komt. "Dit zijn nog maar plannen, actie moet nu snel volgen. Ik zie hierin veel dingen die nodig zijn, maar we moeten goed opletten wat er straks écht in komt te staan."

De presentatie vandaag moet het startschot zijn voor een een lange reeks wetten en plannen voor de Europese economie. De komende jaren zal de concurrentiekracht van Europa hoog op de agenda staan. De Commissie gaat nu aan de slag om alle aangekondigde plannen uit te werken.