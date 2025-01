Teleurstellende korte EK-kür kunstschaatsster Wories, Danilova/Tsiba als elfde door

In haar eerste schaatsleven werd Wories al eens 35ste op het EK in 2020. Van haar terugkeer op het Europese toneel had ze waarschijnlijk meer gehoopt. Rijdend op 'My Heart Will Go On' van Celine Dion wist ze geen van haar sprongen helemaal correct uit te voeren, wat zorgde voor flink wat misgelopen punten. Ook kwam ze ten val, waardoor ze ver verwijderd bleef van haar persoonlijk record (55,12).

De Belgische Loena Hendrickx kan haar titel niet verdedigen door een blessure aan haar enkel.

Niet vlekkeloos, wel door

Het Nederlandse koppel Danilova/Tsiba, achtste op de EK in 2024, reed zijn kür op de klanken van Ed Sheerans 'Give me love'. Hun oefening was verre van vlekkeloos. Danilova ging na een minuutje al onderuit bij haar individuele sprong en ook een incomplete sprong kostte het paar, dat aan zijn vierde EK was begonnen, punten.