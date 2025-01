Kunstrijders Danilova en Tsiba plaatsen zich op EK als elfde voor vrije kür

Daria Danilova en Michel Tsiba hebben zich geplaatst voor de vrije kür voor paren bij de EK kunstrijden in Tallinn. Het duo werd elfde in de korte kür met een score van 56,52 punten, vijf punten minder dan hun PR.

Het Nederlandse koppel, achtste op de EK in 2024, reed zijn kür op de klanken van Ed Sheerans 'Give me love'. Hun oefening was verre van vlekkeloos. Danilova ging na een minuutje al onderuit bij haar individuele sprong en ook een incomplete sprong kostte het paar, dat aan zijn vierde EK was begonnen, punten.

De beste zestien paren zijn door naar de vrije kür, die donderdag wordt verreden. Minerva Fabienne Hase en Nikita Volodin uit Duitsland gaan aan de leiding met 71,59 punten. De titelhouders Lucrezia Beccari en Matteo Guarise uit Italië doen in Estland niet mee. Beccari kampt met een voetblessure.