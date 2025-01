Toch geen opvang in Deurne: ondernemer trekt zich terug 'na druk van omgeving'

De Brabantse gemeente Deurne gaat toch niet 168 vluchtelingen opvangen. De ondernemer op wiens terrein dat zou gebeuren, heeft zich teruggetrokken. Dat doet hij volgens de gemeente onder druk van de omgeving.

Vorige week kondigde Deurne aan dat het van plan is om vanaf april tijdelijk opvang te gaan bieden aan bijna 170 mensen. De groep verblijft nu nog in de nabijgelegen gemeente Heeze-Leende, maar die opvang stopt per april. Vanaf dan zouden de mensen voor maximaal een half jaar in Deurne worden opgevangen.

De vluchtelingen zouden verblijven op het terrein van groenonderhoudsbedrijf Panhuijzen Groen. De eigenaar, die zelf op het terrein woont, had daarvoor medewerking verleend aan de gemeente. Nu trekt hij zich terug.

Dat komt volgens de gemeente omdat hij, zijn gezin en zijn medewerkers veel druk vanuit de omgeving ervaren. Het is niet duidelijk waar die uit bestond en wie die druk uitoefenden. Ook is niet bekend of de man persoonlijk onder druk is gezet. De gemeente laat weten begrip te hebben voor het besluit van de ondernemer.

Gesprekken over meerjarige opvang

De mogelijke komst van de opvang leidde tot onrust onder omwonenden. Maandagavond hield de gemeente een informatiebijeenkomst voor bewoners die binnen een kilometer van de geplande opvang wonen. Ondertussen werd op het plein bij het gemeentehuis geprotesteerd door tientallen andere wijkbewoners.

De vijftig mensen die op de bijeenkomst afkwamen verlieten deze nadat burgemeester Greet Buter niet kon garanderen dat de opvang echt tijdelijk zou zijn. De eigenaar van het groenonderhoudsbedrijf zou namelijk in gesprek zijn met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over meerjarige asielopvang op zijn terrein, schrijft Omroep Brabant.

"Wij spreken als gemeente echt over tijdelijke opvang", zegt een woordvoerder van de gemeente Deurne. "Maar we willen ook niet verzwijgen dat de eigenaar van het terrein gesprekken heeft met het COA, dus 100 procent garantie kunnen we niet geven."

Het is onduidelijk of de gemeente Deurne op zoek gaat naar een andere opvanglocatie.