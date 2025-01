Blok beton op spoor gegooid in Heerenveen, 'trein had kunnen ontsporen'

Meerdere machinisten voelden rond 22.30 uur dat ze over iets heen reden, vertelt de woordvoerder. "Dat zijn waarschijnlijk kleine stenen geweest. Daar hebben we ook sporen van gevonden."

Stoel, tafel, oude kerstboom

Daarop verzocht ProRail treinen in de buurt hun snelheid te minderen "om de boel in de gaten te houden". Uiteindelijk bleek dat er nog meer op het spoor lag. Het ging om een stoel, een tafel en een oude kerstboom. "Het moet niet gekker worden", aldus de ProRail-woordvoerder. Een machinist is gestopt en heeft de spullen weggehaald.

Niet veel later reed dus een andere trein tegen een groot betonblok aan. "Het is buitenproportioneel om beton op het spoor te hebben", zegt de woordvoerder. De trein had volgens hem kunnen ontsporen. "Het moet afgelopen zijn. Dit is bizar."