Roda JC neemt na 25 jaar afscheid van stadionspeaker die 'wereldberoemd' werd door blunder

Weer dolle vreugde in Kerkrade. Het spreekwoordelijke dak ging eraf. Maar wat bleek al snel: de informatie klopte helemaal niet: het duel in Velsen was 'gewoon' in 1-1 geëindigd.

Frijns, die sprak van "miscommunicatie", trachtte zich te redden door om te roepen dat het doelpunt van Telstar was afgekeurd, zonder te weten of er überhaupt wel gescoord wás.

Een grote domper natuurlijk voor de spelers en supporters van Roda JC, dat er vervolgens ook niet in slaagde om op de laatste speeldag of via de nacompetitie promotie te bewerkstelligen. Maar ondertussen was Frijns wel 'wereldberoemd' geworden.

Overigens blijft de vernieuwingsdrang bij Roda JC niet beperkt tot een nieuwe stem. Ook LED-schermen, LED-boarding en nieuwe veldverlichting moeten bijdragen aan de andere stadionbeleving.