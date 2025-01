Politie krijgt 120 nieuwe tips over diefstal Roemeense schatten uit Drents Museum

Bij de politie zijn na de uitzending van Opsporing Verzocht van gisteren nog eens 120 tips binnengekomen over de diefstal van Roemeense archeologische schatten uit het Drents Museum in Assen. De politie maakt niet duidelijk of de gouden tip die leidt naar de daders of de buit ertussen zit.

De politie schrijft op X het enorm op prijs te stellen dat het publiek zo massaal meedenkt en informatie deelt. De nieuwe tips komen boven op de ruim vijftig tips die na de roof dit weekend al waren binnengekomen.

In Opsporing Verzocht vertelde de politie dat de daders van de gewelddadige inbraak en kunstroof mogelijk uit Noord-Holland afkomstig zijn. Sporen op en rond het Drents Museum leidden tot die verdenking.

Gouden helm

Afgelopen zaterdagnacht bliezen onbekenden de ingang van het Drents Museum op. Ze stalen binnen enkele minuten een aantal historische schatten, afkomstig uit Roemenië. Daaronder is een helm die van bijna zuiver goud is. De archeologische topstukken waren uitgeleend door het Nationaal Historisch Museum in Boekarest en werden in Assen tentoongesteld.

De diefstal wordt in Roemenië hoog opgenomen. De directeur van het Nationaal Historisch Museum is ontslagen en Roemenië overweegt een claim tot schadevergoeding in te dienen bij het Drents Museum. De Roemenen zijn niet te spreken over de beveiliging van hun nationale erfgoed.